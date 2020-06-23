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Все отзывы
2020-06-23 10:25:59
Качественный интерфейс. Хороший процент выплат. Поддержка быстро отвечает.
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Elena K.
UID 8340111
2020-06-22 21:10:23
Платформа удобная. Вывод средств без задержек.
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Dilyaver F.
UID 2899140
2020-06-22 20:37:03
Классная платформа, быстрые выплаты
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Andrey P.
UID 2024822
2020-06-22 17:02:21
Всей команде Pocket Option: вы лучшие! Ни одна платформа не относится так лояльно к трейдерам, как вы. Особенно мне нравится система достижений. Это даёт много преимуществ, особенно новичкам.
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Sergey S.
UID 5875996
2020-06-21 17:57:32
Отличный брокер, удобная платформа, поддержка поможет в любой ситуации.
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Richard S.
UID 901368
2020-06-21 10:43:30
Мне платформа очень нравится, во всех отношениях. Это лучшая из тех, что я работал. Хотелось бы конечно, если это возможно, чтобы добавили для торговли ещё несколько криптовалют.
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Andrey K.
UID 2102800
2020-06-18 19:47:14
Merci. belle journée tout le monde
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Artak S.
UID 8616783
2020-06-16 23:25:52
Лучшая платформа на сегодняшний день !
отзывы публикуются без изменений исходного текста
yury l.
UID 2923608
2020-06-16 18:40:17
Отличная платформа! Всем рекомендую! Большое количество удобных плюшек! Спасибо разработчикам и поддержке 5+ однозначно!
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Sergey B.
UID 8911398
2020-06-16 00:39:43
Отличная платформа. Высокий процент доходности за сделки, много инструментов, самое главное заработанные деньги можно выводить в любое время
отзывы публикуются без изменений исходного текста
Vladimir C.
UID 5859624

Ваши отзывы помогают нам улучшать обслуживание и обеспечивать комфортную торговлю, разработанную специально под ваши нужды. Просматривайте рейтинги и оставляйте ваши предложения. Мы ценим вашу обратную связь!

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Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Forex и другие финансовые контракты являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей.

Полный документ: Предупреждение о рисках

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