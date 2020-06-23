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Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Forex и другие финансовые контракты являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей.
Полный документ: Предупреждение о рисках
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